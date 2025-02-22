Три фигуранта дела «Крокуса» планировали еще один теракт в Дагестане

В материалах уголовного дела сообщается, что фигуранты дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» планировали осуществить еще один теракт на набережной города Каспийска в Дагестане с использованием самодельного взрывного устройства.

© Вечерняя Москва

В период с ноября 2023 года по 16 марта 2024 года фигуранты незаконно приобрели, перевозили и хранили не менее двух автоматов Калашникова, пистолет Макарова и боеприпасы к ним.

— Солиев У. А., Исмоилов З. А. и Гадоев Ш. Н. в период с 24 по 27 марта 2024 года (уже после теракта в «Крокусе» — прим. «ВМ») изготовили самодельное взрывное устройство, с использованием которого планировали совершить террористический акт на набережной города Каспийска в Республике Дагестан, — приводит информацию из документов ТАСС.

До этого силовики завершили расследование по делу о теракте. Для сбора материалов дела, ареста подозреваемых и допроса свидетелей потребовалось 11 месяцев. Всего было опрошено свыше 1700 человек и арестовано 20 фигурантов, 16 из которых были соучастниками. Потерпевшим по делу признали владельца «Крокуса».

22 марта 2025 года в честь годовщины теракта в «Крокус Сити Холле» откроется мемориал, посвященный жертвам произошедшего. До этого в СМИ появилась информация, что строительство мемориала уже активно ведется.