Россиянин погиб во время катания на лыжах в Индии

Гражданин РФ погиб в округе Манали индийского штата Химачал-Прадеш. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на местную полицию, мужчина попал под лавину, пока катался на лыжах.

Турист приехал в префектуру Коти вместе со своими друзьями. Во время катания на лыжах на него сошла масса снега. Местные жители вытащили россиянина, после чего его самолетом доставили в больницу в Манали. Там врачи констатировали его смерть.

Посольство России в Индии подтвердило гибель мужчины. Иные подробности не приводятся.

Накануне 53-летняя россиянка погибла на Шри-Ланке, пытаясь сфотографироваться на подножке поезда во время его движения. По словам сына погибшей, женщина держалась за поручни, пока ее подруга делала снимки. Туристка не заметила сужения перед туннелем и ударилась об камень, в результате чего выпала из вагона. Пострадавшую госпитализировали, но спасти не смогли.