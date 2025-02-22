Москвичка случайно застрелилась, играясь с пистолетом парня

В Москве научный сотрудник столичного центра нейрокогнитивных исследований случайно застрелилась, когда игралась с травматическим пистолетом своего молодого человека, увлекающегося охотой. Она в шутку приставила оружие к голове и ненарочно спустила курок.

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29-летняя Татьяна пришла в гости к своему молодому человеку. Он увлекался охотой. Юноша показал девушке свое охотничье ружье и начал его чистить.

Татьяна решила поиграть с травматическим пистолетом «Шарк». Она поднесла пистолет к виску, сказав: «Смотри, ща...». В этот момент раздался выстрел. Девушка умерла до приезда скорой помощи, передает Telegram-канал Shot.

В начале недели стало известно, что первый заместитель главы Богучарского района Воронежской области Алексей Кожанов застрелил своего друга во время охоты. От полученных ранений мужчина скончался в больнице. Сам инцидент произошел в субботу, 15 февраля. 52-летний чиновник и его 72-летний товарищ отправились на охоту в урочище «Рыжкина балка». Кожанов взял с собой гладкоствольное ружье RADIKAL GK-A. Около 13 часов замглавы региона решил произвести разрядку оружия, случайно нажал на курок и выстрелил в сторону своего знакомого.