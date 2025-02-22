Подросток отдал мошенникам 5 млн рублей, отложенных родителями на квартиру

Мошенники выкрали пять миллионов рублей у 15-летнего школьника — его родители откладывали эти деньги на покупку квартиры. Об этом случае стало известно в субботу, 22 февраля.

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Преступники выдали себя за представителей Московской электронной школы. Они позвонили подростку, после чего убедили его обновить интерфейс в личном кабинете ресурса.

Затем они отправили ему большое количество кодов, взломали «Госуслуги», а также другие мессенджеры, начали угрожать, что сдадут его родителей правоохранителям «за поддержку ВСУ». После многочисленных манипуляций убедили школьника передать курьерам пять миллионов рублей.

На ребенка возложили еще одно ответственное задание: спасти накопления бабушки. Мошенники отправили подростка в квартиру к пенсионерке, где заставили его разговаривать по видеосвязи для определения ценности вещей. Женщина забила тревогу, заперла внука и обратилась в полицию, передает Telegram-канал Mash.

Похожий случай произошел в Тюмени. Там 16-летний юноша чуть не отдал аферистам 4,5 миллиона рублей, его спас таксист.