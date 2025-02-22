В Петербурге задержали наемника ИГ*

В Санкт-Петербурге задержали вербовщика ИГ (организация запрещена в России), который сбежал из Таджикистана около шести лет назад. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

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По данным информационного канала, до отъезда в РФ он занимался вербовкой для ИГ в Хатлонской области Таджикистана. Сообщается, что на родине задержанному грозит срок за наемничество. За активное участие в деятельности ИГ он был объявлен в международный розыск. Сейчас 37-летний обвиняемый помещен под стражу.

До этого сообщалось, что боевики ИГ в Сирии могут выйти из тюрем из-за политики президента США Дональда Трампа.

На северо-востоке Сирии отбывают наказание до девяти тысяч боевиков ИГИЛ. При этом финансирование тюрем, в которых они содержатся под охраной так называемых курдских сирийских демократических сил, во многом происходит за счет средств, выделяемых USAID — агентством США по международному развитию, все программы которого были приостановлены Трампом на 90 дней.

За последние полтора года из тюрем сбежали уже около двух тысяч сторонников ИГИЛ.

* признано террористическим и запрещено в РФ.