На Сахалине троих рыбаков унесло на оторвавшейся льдине

Сегодня спасателям Сахалинской области поступила информация о том, что возле 63-го километра дороги из Южно-Сахалинска до Охи мужчин, рыбачивших на льду, оторвало от берега, сообщает пресс-служба МЧС региона.

© Российская Газета

Сразу после сообщения спасатели поисково-спасательного отряда имени Полякова и сотрудники ГИМС Долинского района выехали на указанное место.

Всех любителей зимней рыбалки удалось снять с оторвавшейся льдины и благополучно доставить на берег. Медицинская помощь пострадавшим не понадобилась, говорится в сообщении.