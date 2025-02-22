Пристававший к кемеровчанке мигрант поджег ее дом

Жительница Кемерова рассказала, что мигрант, занимавшийся ремонтом в ее доме, приставал к ней и поджег жилище. По ее словам, за это он якобы не был привлечен к ответственности.

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Ранее в Сети появилось обращение жительницы Кемерова к главе СКР Александру Бастрыкину.

Она рассказала, что к уголовной ответственности не был привлечен мигрант из Республики Таджикистан, который совершил в отношении нее противоправные действия.

– На протяжении длительного времени фигурант, выполнявший ремонтные работы в доме заявительницы, приставал к женщине, высказывал в ее адрес оскорбления и угрозы физической расправой, а в декабре прошлого года поджег ее домовладение, – рассказали в пресс-службе следственного комитета.

По данному факту в региональном СУ СК была организована процессуальная проверка. Бастрыкин потребовал доклад об установленных в ходе первоначальных проверочных мероприятий обстоятельствах, а по завершении проверки – о ее результатах.

Ранее редакция VSE42.Ru писала о том, что полиция раскрыла данные о количестве и гражданстве приезжающих в Кузбасс мигрантов.