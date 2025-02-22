АР: В США впервые за 15 лет казнят заключенного методом расстрела

В Соединенных Штатах впервые за 15 лет расстреляют приговоренного к высшей мере наказания. Заключенный сам выбрал этот способ, сообщает Associated Press (АР).

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По данным издания, осужденный за убийства 67-летний американец Брэд Сигмон отказался от электрического стула.

За последние 49 лет только три преступника в США были казнены через расстрел. Все три случая были в штате Юта.

Что касается Сигмона, его 7 марта "привяжут ремнями к стулу, наденут на голову капюшон и установят мишень на сердце". Стрелять в мужчину будут с расстояния примерно пять метров. Приводить наказание в исполнение будут три человека из числа добровольцев.

Адвокат осужденного утверждает, что Сигмон не выбрал электрический стул, поскольку тот "сожжет и сготовит его заживо".

Как пишет AP, американец был приговорен к высшей мере наказания за то, что до смерти забил битой родителей своей бывшей девушки.