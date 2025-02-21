У биржи Bybit похитили почти 1,5 миллиарда долларов

У биржи Bybit в результате взлома похитили почти 1,5 миллиарда долларов в криптовалюте, что стало крупнейшей кражей за всю историю индустрии. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на компанию и аналитиков.

По словам CEO биржи Бена Чжоу, злоумышленники использовали сложный метод подмены транзакции, который позволил им получить полный контроль над активами. Главной особенностью данной атаки стала ее направленность на процесс подтверждения операций внутри самой системы Bybit, то есть хакеры смогли подменить интерфейс, который ответственные за подписание лица видели перед подтверждением. На экране отображался правильный адрес получателя и привычный интерфейс системы безопасности сервиса Safe, однако подпись не просто подтверждала перевод, а давала злоумышленникам полный контроль над кошельком. После этого они перевели средства на неустановленный адрес и начали распределять их по сети.

«Этот взлом является крупнейшей в истории кражей криптовалюты, превысив 611 миллионов долларов, украденных у Poly Network в 2021 году», — сказал соучредитель и исполнительный директор компании Halborn Роб Бенке.

В Bybit отметили, что остальные холодные кошельки не пострадали и вывод средств работает в обычном режиме. Биржа заверила, что если вернуть украденные деньги не получится, то убытки будут покрыты за счет платформы.