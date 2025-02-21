Семья американцев застряла в Иваново после кражи миллионов рублей

Супруги Лео и Шантель Хэер из США, бежавшие от ЛГБТ (запрещенное в России движение, признано экстремистским) лишились пяти миллионов рублей из-за мошенничества в России. Сейчас американцы проживают в Иваново практически без средств к существованию. Об этом рассказал правозащитника Анатолий Коровин, который помогает семье.

По его словам, американцы доверили свои сбережения сыну пастора местной баптистской церкви, у которого изначально и остановились. Однако тот, обещая выплачивать высокие проценты, по итогу обманул доверчивую семью.

«Сын приютившего их человека предложил американцам вложить деньги в свой инвестиционный бизнес. Взамен обещал выплачивать доход в 28%. <...> Но никаких, как вы догадываетесь, процентов они не получили. Сейчас семья переехала в Иваново к другу без средств к существованию», — рассказал Коровин.

Его слова передает «Лента.ру».

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Семья Хэер, рассчитывая на честность сына пастора, оставила ему около пяти миллионов рублей. Однако, как выяснилось позже, расписка, выданная им в обмен на деньги, не содержала достаточных юридических гарантий. По сути расписка представляла собой обычный лист А4 с сообщением на русском языке от руки, который американцы даже не знали. В ней не было ни паспортных данных, ни нотариальной доверенности.

После долгого ожидания выплаты процентов и осознания того, что они стали жертвами мошенничества, семья Хэер написала заявление в полицию. В ответ на это мошенник выплатил им небольшую часть суммы, что является типичным для подобных афер. Несмотря на произошедшее, семья Хэер остается в России и надеется получить гражданство, переехав в Иваново.

*ЛГБТ-движение признано в России экстремистским и запрещено