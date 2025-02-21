Россиянин на три недели потерялся в Таиланде из-за амнезии

Веб-дизайнер Александр Соголаев потерял память и на три недели потерялся в Таиланде.

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Об этом рассказала РИА Новости участница поисков Соголаева, волонтер Юлия Базарова.

«Мы распространили и в русскоязычных, и в англоязычных группах и пабликах информацию об Александре на двух языках и сообщили свои телефоны для связи. 12 февраля Маргарите Чувашовой, участнице нашей группы, позвонил тайский полицейский, сообщив, что в камере временного содержания отдела полиции района Патхумван с позднего вечера 11 февраля находится молодой иностранец, потерявший память, без документов», — рассказала о поисках Александра Юлия.

Мужчина проживал в Таиланде с ноября и пропал 1 февраля. 12 февраля его нашли избитым, без вещей и документов в полицейском участке в центре Бангкока. Память к юноше начала возвращаться только спустя несколько дней после его воссоединения с семьей. Подчеркивается, что тайские полицейские отнеслись к юноше по-доброму, пытались его накормить, однако тот не мог пить и есть. Задержали его случайно, когда он по какой-то причине попытался пройти в административное здание с пропускным режимом.

Причину потери памяти у юноши выявить не удалось, следов употребления запрещенных веществ анализы не выявили. Тем не менее, установлено, что Соголаев был сильно избит за несколько дней до того, как его остановили полицейские.