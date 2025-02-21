В Луганске горит здание автовокзала

Здание автовокзала горит в Луганске.

Об этом передаёт РИА Новости. По данным агентства, которое ссылается на своего корреспондента, на месте чрезвычайной ситуации работают пожарные и бригады «Скорой помощи».

Согласно информации местных СМИ, пожар вспыхнул в магазине, который расположен в здании автовокзала.

По данным Telegram-канала Mash, в результате случившегося, один человек отравился угарным газом. Медики оказали ему помощь на месте.

Как ранее сообщала «Свободная Пресса», следственные и надзорные органы сейчас разбираются в причинах пожара, который случился в здание Института вычислительной техники им. С. А. Лебедева в Москве.