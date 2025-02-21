Против издевавшихся над студентками на российской автомойке возбудили дело

Следователи возбудили уголовное дело по трем уголовным статьям в отношении жителей Каменска-Уральского, которые вывезли девушек на автомойку и издевались над ними на протяжении пяти часов. Об этом «Ленте.ру» сообщил старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета (СК) России по Свердловской области Александр Шульга.

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Мужчинам вменяют статьи 213 («Хулиганство, совершенное группой лиц»), 126 («Похищение двух лиц с применением насилия, группой лиц по предварительному сговору в отношении заведомо несовершеннолетнего») и 133 («Понуждение к действиям сексуального характера, совершенное группой лиц по предварительному сговору») УК РФ. Им грозит до 12 лет колонии.

По версии следствия, все произошло вечером 3 января. Трое местных жителей усадили в машины двух студенток и увезли их на автомойку — там они избивали потерпевших и глумились над ними, снимая происходящее на камеру.

Злоумышленники были задержаны по горячим следам.