Раздели и залили пену в рот: как пытали девушек на автомойке

Громкий скандал разгорелся в Каменске-Уральском. Группа парней похитила двух девушек, вывезла на автомойку и около пяти часов пытала, снимая на видео. Потерпевшие обратились в полицию, но их обидчиков обвинили лишь в хулиганстве. На ситуацию обратили внимание общественники — они потребовали возбудить уголовные дела по еще нескольким серьезным статьям. Подробности — в материале «Вечерней Москвы».

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Девушек пять часов пытали на автомойке

Скандальная история началась еще 2 января в Каменске-Уральском (Свердловская область). Тогда девушка Алина отмечала свое совершеннолетие вместе с подругой Катей (имена девушек изменены).

Во время праздника Кате постоянно названивал 21-летний приятель Денис (имя изменено), который был в нее влюблен и предлагал встретиться. В какой-то момент трубку взяла именинница и грубо ответила ухажеру подруги. После этого молодой человек начал писать Кате и Алине в соцсетях, завязалась перепалка. Несмотря на настойчивость Дениса, девушки вскоре забыли о нем и продолжили отмечать день рождения.

Тем временем Денис решил отомстить своей возлюбленной и ее подруге. На следующий день он вместе с двумя друзьями приехал к дому, где находились девушки, и предложил им поговорить. Когда Алина и Катя вышли во двор, молодые люди затолкали их в машину, отобрали телефоны и отвезли на автомойку, пишет Telegram-канал Baza.

На автомойке девушек раздели, избили, облили ледяной водой, залили им в рот пену для мытья машин и выставили на мороз. Затем пытки повторялись снова и снова на протяжении почти пяти часов. Все происходящее Денис с друзьями снимал на видео. А к вечеру приятели отпустили девушек и, пригрозив им расправой, приказали никому не рассказывать о произошедшем.

Подозреваемых обвинили только в хулиганстве

Несмотря на угрозы, Катя и Алина рассказали о произошедшем родителям и обратились в больницу. Медики зафиксировали у девушек ушибы головы, рук и поясницы. Получив заключение врачей, потерпевшие написали заявление в полицию.

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Через несколько дней Дениса вместе с двумя приятелями задержали. Как сообщили в прокуратуре Свердловской области, в отношении молодых людей возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство». Задержанные признали вину. В телефоне одного из них нашли 18-минутное видео с издевательствами над девушками.

— Помимо этого, органами прокуратуры в ходе надзорных мероприятий будет дана правовая оценка деятельности органов системы профилактики, законных представителей несовершеннолетних на предмет полноты и достаточности мер, направленных на профилактику правонарушений и преступлений несовершеннолетних, — добавили в надзорном органе.

При этом Baza сообщает, что Дениса вместе с одним из приятелей отпустили из отдела полиции, взяв с них подписку о невыезде.

Кроме того, Ura.ru со ссылкой на источник сообщает, что молодые люди попытались пойти с девушками на мировую. Таким образом виновники якобы пытаются «отмазаться» от ответственности.

Организатор разборок давно терроризировал Каменск-Уральский

Предполагаемый зачинщик разборок Денис жил вместе с младшим братом и бабушкой. Их родители якобы умерли, когда мальчики были еще детьми. Как пишет Telegram-канал Ural Mash, еще со школьных времен Денис начал терроризировать соседей и сверстников. Знакомые характеризуют его как агрессивного и вспыльчивого человека.

Жители свердловского города не раз жаловались на поведение Дениса его бабушке. Так, по словам одной из горожанок, около года назад Денис избил ее сына и украл у него сотовый телефон.

— Однажды он моего младшего сына избил и украл у него телефон. Долго потом разбирались. У него столько правонарушений, а он все еще по улицам гуляет, — пожаловалась женщина.

По неподтвержденной информации, ранее молодой человек занимался мотогонками и участвовал в чемпионатах России. А в последнее время работал на автомойке, где и произошла скандальная история. При этом его работодатель в день, когда пытали девушек, лежал в больнице и не знал о произошедшем.

Также среди хулиганов, напавших на девушек, был и младший брат Дениса. По одним данным, ему 16 лет, по другим — 19. Как пишет Ural Mash, молодой человек не раз становился призером местных школьных олимпиад и участвовал в спортивных соревнованиях.

Общественники потребовали возбудить новые уголовные дела

Скандал в Каменске-Уральском вызвал в Сети большой резонанс и привлек внимание общественников. Так, главу «Лиги безопасного интернета» Екатерину Мизулину возмутило, что молодых людей хотят привлечь к уголовной ответственности лишь за хулиганство.

— Не понимаю, как подобное насилие в принципе могли квалифицировать как хулиганство. У меня просто нет слов. Считаю, что проверка должна быть проведена в отношении сотрудников правоохранительных органов, которые изначально вели следствие, — написала она в своем Telegram-канале.

Общественница обратила внимание, что одна из потерпевших девочек была несовершеннолетней. Кроме того, Мизулина пообещала обратиться в Следственный комитет.

Примечательно, что после этого СУ СК России по Свердловской области действительно начали расследовать уголовное дело не только о хулиганстве, а еще и о похищении и о понуждении к действиям сексуального характера. Следователи добавили, что в ближайшее время будет решен вопрос об избрании в отношении фигурантов соответствующей меры пресечения.

Кроме того, инцидентом заинтересовался глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Он запросил у исполняющего обязанности руководителя СУ по Свердловской области Мирошниченко К.В. доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.

Могут ли виновников привлечь к более серьезной ответственности

Как рассказал «Вечерней Москве» адвокат Даниил Лунев, помимо хулиганства, молодых людей могут обвинить в похищении двух людей. По его словам, ответственность за эти преступления понесут все виновники, вне зависимости от их возраста.

— В отношении несовершеннолетнего фигуранта суд, может, снизойдет и назначит какое-то более мягкое наказание — например, условный срок. Если он не принимал какого-то непосредственного участия, а исключительно наблюдал или помогал похищать девушек. Но исполнители этих издевательств получат минимум по пять лет реального срока лишения свободы, — рассуждает он.

Эксперт уверен, что из-за большого резонанса, который вызвала история с похищением девушек, это дело будут расследовать более тщательно.

— Будут выяснять, по какой причине подозреваемых изначально задержали, заключили под стражу, потом отпустили. Если там будет какая-то коррупционная составляющая, то должностные лица, которые занимались этим делом, также понесут ответственность в соответствии с законом, — пояснил собеседник «ВМ».

По словам Лунева, в отношении следователей могут возбудить уголовные дела о получении взятки, о превышении должностных полномочий или о халатности — в зависимости от обстоятельств, при которых они отпустили молодых людей из-под стражи и обвинили их только в хулиганстве.

В последнее время в интернете все чаще появляются скандалы, связанные с насилием со стороны подростков. Например, в декабре 2024 года по соцсетям разлетелось видео с избиением девочки в школьном туалете в Котельниках. Сверстницы по очереди издевались над ней, пока та не потеряла сознание. А в январе 2025 года 13-летняя москвичка вместе с подругой пыталась повторить на видео TikTok-тренд. Для этого она под музыку, замахнувшись, ударила двухлетнего сводного брата ногой в живот.