Дело полицейских-вымогателей из российского региона дошло до суда

Пятигорский городской суд рассмотрит дело против бывшего капитана полиции Артема Узденова и его сообщников Дениса Рогуля и Максима Есютина о вымогательстве взятки. Об этом сообщает «Коммерсантъ» («Ъ»).

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По данным ведомства, фигуранты входили в организованную преступную группы (ОПГ), действовавшую на территории Ставропольского края под руководством бывшего командира отдельного батальона патрульно-постовой службы ОМВД России по Пятигорску Николая Дмитриенко. С 2014 года полицейская группировка, угрожая привлечением к уголовной и административной ответственности, требовала взятки от торговцев «Верхнего рынка» в Пятигорске. За деньги силовики «крышевали» незаконную розничную деятельность на прилегающей к рынку территории.

В мае 2021 капитан Узденов и старший сержант Размик Оганджанян задержали троих юношей по подозрению в приобретении и хранении наркотиков. Однако при обыске запрещенных веществ у юношей не оказалась. Тогда полицейские стали угрожать им фальсификацией нужных доказательств. Для этого они привлекли в качестве понятых Дениса Рогуля и Максима Есютина, которые должны были засвидетельствовать изъятие наркотиков у задержанных. За невозбуждении уголовного дела у молодых людей требовали 300 тысяч рублей.