В Москве мужчина избил прохожих и водителя автобуса

В Москве на улице Мосфильмовской 54-летний мужчина напал на двух прохожих и водителя автобуса, угрожая убийством, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

На Мосфильмовской улице в Москве 54-летний мужчина устроил серию нападений. Сначала злоумышленник вступил в конфликт с двумя прохожими, нанеся им несколько ударов. Затем он подошел к автобусу и разбил его стекло, а также избил водителя, угрожая убийством, передает ТАСС.

В пресс-службе столичной прокуратуры уточнили, что мужчина был задержан. Ведомство контролирует процесс привлечения его к ответственности. Все действия злоумышленника подтверждены материалами следствия, которые находятся в распоряжении правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что в башкирском Стерлитамаке задержали мужчину, напавшего с ножом на женщину после ее отказа знакомиться, что привело к ее госпитализации. А в Новосибирской области был задержан мужчина, напавший с ножом на пассажиров поезда Томск – Адлер, ранивший мужчину и женщину.