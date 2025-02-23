Оперуполномоченного по особо важным делам МВД обвиняют в посредничестве во взятке

Оперуполномоченный по особо важным делам 10 отдела управления "Р" ГУЭБиПК МВД России Павел Китасов обвиняется в посредничестве при передаче взятки в особо крупном размере. Это следует из материалов дела, с которыми ознакомился ТАСС.

"Настоящее уголовное дело возбуждено 04.12.2024 отделом по расследованию преступлений, совершенных должностными лицами правоохранительных органов, ГСУ СК России по г. Москве по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст. 291.1 УК РФ, в отношении Китасова Павла Анатольевича и неустановленных лиц", - отмечается в материале.