ФСБ раскрыла подробности про осужденного за госизмену россиянина

Московский областной суд приговорил к 15 годам лишения свободы 24-летнего Романа Болдырева за диверсию на железной дороге. Об этом «Ленте.ру» сообщили в УФСБ России по Москве и Московской области.

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По данным ведомства, Болдырев несколько недель общался и обменивался фотографиями с гражданкой Украины, с которой познакомился через чат-бот. В начале февраля 2024 года через аккаунт девушки с россиянином связался сотрудник ГУР МО Украины. Он угрожал Болдыреву расправой и обнародованием интимной переписки. Чтобы избежать этого, россиянин должен был совершить диверсию.

На перегоне Подольск-Гривно Курского направления железной дороги осужденный поджег релейный шкаф. Затем он должен был осуществить демонстративное сожжение Корана в Москве, но не успел, так как его задержали.

Мужчина признан виновным по части 1 статьи 281 («Диверсия») и статье 275 («Государственная измена») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.