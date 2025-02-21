Житель Крыма во время проверки подавился пакетом с наркотиками и умер

На посту ДПС "Урух" между Кабардино-Балкарией и Северной Осетией во время досмотра скончался 31-летний житель Крыма. Он проглотил пакетик с наркотиком и подавился. Ситуация попала на запись нагрудной камеры полицейского. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по СКФО, спасти мужчину не удалось.

Инцидент произошел еще 20 января, но результаты служебной проверки стали известны только сейчас. На посту "Урух" полицейские остановили красную KIA с номерами Республики Крым. Водителя и пассажиров попросили пройти проверку, и они вышли с вещами.

"31-летний крымчанин, ранее судимый за незаконный оборот наркотиков, попытался проглотить находившийся при нем полимерный пакетик, однако подавился им. Полицейские незамедлительно приступили к оказанию доврачебной помощи. Штатному медику, несущему службу на ФКПП "Урух", удалось извлечь инородный предмет", - отметили в пресс-службе ведомства.

Реанимировать мужчину пытались до прибытия "скорой", но прибывшие медики констатировали смерть.

На видеозапись попал и сам момент, когда крымчанин достает и быстро кладет в рот пакетик. Содержимое отправили на экспертизу, которая показала, что внутри находились наркотики.

Действия полицейских по результатам проверки признали правомерными. Несмотря на это, в соцсетях распространили сведения о том, что именно сотрудники МВД виновны в гибели мужчины.