У самолета с россиянами на борту отказал автопилот во время полета

У самолета российской авиакомпании во время полета отказал автопилот. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

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Нештатная ситуация произошла на борту летевшего из Красноярска во Владивосток Boeing 737-800. По данным источника, в ходе рейса пилоты сообщили о невозможности подключения автопилота.

Вместе с тем командир воздушного судна принял решение следовать на аэродром назначения. Посадка прошла благополучно, никто не пострадал.

Ранее у самолета российской авиакомпании «КрасАвиа» отказал двигатель. Инцидент произошел со следовавшим из Красноярска в Ленск воздушным судном 20 февраля. Во время полета экипаж доложил об отказе левого двигателя.