На двух пляжах Анапы произошли повторные выбросы мазута

Повторные выбросы мелкой фракции мазута на пляжи зафиксированы в Анапе на двух участках.

Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба Краснодарского края.

"Незначительные выбросы мелкой фракции мазута обнаружили на территориях, за уборку которых отвечают Выселковский район (участок пляжа оздоровительного центра "Премьера" в Анапе) и Краснодар (центральный пляж п. Джемете).", - говорится в сообщении.

После ЧП с танкерами побережье Кубани разделили на 41 участок, там велась уборка песка, загрязненного мазутом. Основные работы по уборке пляжей были завершены, в регионе фиксируют повторные выбросы на ряде участков.