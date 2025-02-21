Замруководителя УФАС по Татарстану арестовали за превышение полномочий

Вахитовский районный суд Казани арестовал заместителя руководителя Управления федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Татарстану Алмаза Яфизова за превышение полномочий. Об этом сообщает ТАСС.

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Чиновник будет находиться в СИЗО до 18 апреля. Он обвиняется по пункту «е» части 3 статьи 286 («Превышение должностных полномочий») УК РФ.

С ноября 2022 года по январь 2025 года Яфизов продвигал интересы частных компаний, пытавшихся выиграть аукционы на право разработки государственных ресурсов в Елабужском песчаном карьере. Это помешало честному участию в аукционах других компаний, уточняет «Комсомольская правда».

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