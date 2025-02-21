В Петербурге мать истязала родных дочерей из-за жалоб на домогательства отчима
Жительница Петербурга стала фигуранткой уголовного дела после того, как ее дети обвинили ее возлюбленного в надругательстве. Об этом сообщает «Mash на Мойке».
Правоохранители обратили внимание на сожителя женщины в декабре прошлого года. Одна из девочек рассказала, что мужчина изнасиловал ее старшую сестру и совершал в ее отношении насильственные действия. В результате возлюбленного их матери арестовали.
После произошедшего дети остались жить с матерью, но спустя два месяца на допросе старшая девочка призналась в том, что родительница постоянно унижает их и избивает. Такое происходило и раньше, но после ареста сожителя женщина якобы стала делать это чаще.
В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье об истязании. Свою вину она не признает.
До этого в Нижнем Новгороде 17-летняя девушка обвинила отчима в домогательствах. Мать пострадавшей не верит ее словам.