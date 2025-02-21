Танкер наехал на сухогруз у Геленджика

Танкер и сухогруз столкнулись сегодня в акватории Черного моря из-за сильного ветра и шторма. Об этом сообщил телеканал «Краснодар».

По данным источника издания в экстренных службах, на фоне непогоды одно судно «навалилось» на другое, зацепившись за якорь. Для того, чтобы расцепить корабли, потребовалась помощь спасателей.

«Все произошло из-за сильного ветра и шторма. Суда расцепили, и они продолжили свою работу», - пояснил источник в экстренных службах.

Оба судна принадлежат иностранным компаниям. Экипажи не пострадали, граждан России на борту не было. Угрозы для окружающей среды нет, отмечает канал.

При этом осведомленный источник «Блокнота» пояснил, что в результате столкновения на танкере появилась пробоина размером 15х3 см выше ватерлинии на 1,5 метра. Судно ушло в дрейф.

Ранее в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Оба судна получили существенные повреждения и затонули, был допущен разлив мазута. В Краснодарском крае был введен режим ЧС федерального характера. По поручению президента России Владимира Путина был сформирован федеральный оперштаб по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов.