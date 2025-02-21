Кальянная «Мята Lounge» загорелась в центре Москвы

Пожар произошел в кальянной «Мята Lounge» на Нижней Красносельской улице в Москве. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По информации издания, заведение готовилось к открытию, посетителей в нем не было, а все сотрудники были экстренно эвакуированы.

«Предварительно, никто не пострадал, на месте работают экстренные службы», - уточнил канал.

Агентство «Москва» отметило, что в помещении сильное задымление, очаг возгорания пока не найден.

Ранее в Москве загорелся автосервис с машинами внутри. В МЧС заявили, что сведений о пострадавших не поступало. Пожар был локализован на 20 квадратах, а затем полностью ликвидирован.