Минобороны подало иск к изобретателю «способа пеленгации целей»

Министерство обороны и Генеральная прокуратура России подали судебный иск к рязанскому изобретателю «способа пеленгации целей». Об этом 21 февраля сообщает РИА Новости со ссылкой на суд по интеллектуальным правам.

Обращение в инстанции зарегистрировали, но еще на приняли к рассмотрению и не назначили дату первого заседания, уточнили в агентстве. Ответчиком выступает Владимир Герман, третьими лицами значатся Рязанский приборостроительный завод, Федеральная служба по интеллектуальной собственности и Национальный центр вертолетостроения имени Миля и Камова.

По информации РБК, Герман трудится на указанном заводе — предприятие придало статус «секрет производства» созданному им служебному изобретению. Минобороны и Генпрокуратура, предположительно, намереваются оспорить патент на радиолокационный «способ пеленгации целей».