В Москве задержали главу протезно-ортопедического предприятия

Сотрудники полиции задержали генерального директора московского протезно-ортопедичиеского предприятия Бидзина Хубутию, представителя венгерской компании и посредника между иностранными компаниями по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере при исполнении контракта на поставку специализированных роботизированных комплексов. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"В рамках уголовного дела по ч. 4. ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном) по подозрению в хищении бюджетных средств задержаны генеральный директор московского протезно-ортопедичиеского предприятия Б. Н. Хубутия, представитель венгерской компании Sendix comsulting kft Бобылина и посредник в преступной схеме Ващенко. С ними проводятся следственные действия", - сказал собеседник агентства.

По его словам, уголовное дело было возбуждено ГУ МВД по Москве по факту хищения в 2022 году бюджетных средств при выполнении контракта на поставку специализированных роботизированных комплексов для изготовления протезно-ортопедических изделий. Московское предприятие подписало контракт с венгерской компанией Sendix comsulting kft, которой перечислили 685 тыс. евро. Но представители компании, ссылаясь на экспортные санкции, путем заключения дополнительного соглашения с московским предприятием возложили поставку комплексов на турецкую компанию, которой также были перечислены деньги.