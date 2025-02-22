Уголовное дело о теракте в концертном зале "Крокус сити холл" в отношении 19 фигурантов выделили в отдельное производство, срок следствия продлен до конца мая. Об этом говорится в материалах уголовного дела, с которыми ознакомился ТАСС.

"Уголовное дело в отношении 19 обвиняемых, среди которых исполнители теракта и их пособники, выделено в отдельное производство, - говорится в документах. - В настоящее время в одном производстве соединено 10 уголовных дел, в качестве обвиняемых привлечены 27 лиц".

В ближайшее время 19 фигурантов дела приступят к ознакомлению с материалами.

По уголовному делу было назначено более 1,3 тыс. различных судебных экспертиз, среди которых судебно-медицинские, баллистические, молекулярно-генетические, пожарно-технические, инженерно-строительные, дактилоскопические и другие. Срок следствия по уголовному делу продлен до 22 мая 2025 года.

Адвокат Игорь Трунов, чья коллегия представляет в деле интересы 93 потерпевших, подтвердил ТАСС эту информацию и уточнил агентству, что производство более 30 судебных экспертиз не окончено. По его словам, в качестве свидетелей по делу допрошены более 1,1 тыс. человек, а в статусе потерпевших - более 2 330 человек.