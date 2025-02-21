Летевший из Красноярска Boeing аварийно сел во Владивостоке

Самолет Boeing 737 – 800, следовавший по маршруту Красноярск-Владивосток, совершил аварийную посадку во владивостокском аэропорту. Об этом сообщила Дальневосточная транспортная прокуратура.

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По данным надзорного ведомства, экипаж лайнера проинформировал диспетчерские службы о технической неисправности.

«Посадка прошла благополучно, борт приземлился в международном аэропорту Владивосток имени В.К. Арсеньева в 16.52», - подчеркнули в прокуратуре.

Аварийные службы находились в полной готовности принять самолет. Подготовку к аварийной посадке контролировала Приморская транспортная прокуратура.

Ранее в аэропорту Ставрополя аварийно сел вертолет санавиации, у которого выявили техническую неисправность во время полета, напоминает RT.