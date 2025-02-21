Девочка от скуки проглотила более 40 магнитных шариков и попала в больницу

Восьмилетняя девочка во время путешествия на машине проглотила магнитные шарики и попала в больницу. Об этом сообщает Baza.

По данным Telegram-канала, в московскую клинику им. З. А. Башляевой поступил ребенок с жалобами на рвоту и боль в животе. Уточняется, что родители на протяжении двух дней связывали недомогание девочки с придорожной едой и долгой поездкой, однако на третий день дочка призналась, в чем дело.

«Оказалось, в пути ей стало так скучно, что она проглатывала по одному блестящему магнитному шарику от конструктора, который ей купили накануне, чтобы она не скучала в поездке», - говорится в публикации.

Медики провели рентгенологическое исследование и обнаружили в желудке ребенка 46 магнитных шариков. В срочном порядке была проведена операция, в результате которой из организма девочки были извлечены инородные предметы. В настоящее время ребенок проходит лечение в домашних условиях.

Ранее заведующий детским хирургическим отделением Педиатрического центра РБ№1-НЦМ республики Антон Тарасов заявил, что в Якутии годовалый мальчик проглотил литиевую батарейку и проходил с ней шесть дней.