Пассажиры застряли в аэропорту Читы из-за неисправности самолета

Рейс авиакомпании S7 Airlines из Читы в Москву был задержан почти на восемь часов из-за неисправности самолета. Об этом сообщила в своем Telegram-канале Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

По данным ведомства, самолет должен был вылететь из Читы в 8:50 по местному времени (2:50 мск), однако его перенесли на 16:30 (10:30 мск).

«Задержан вылет рейса 3048 (…) в связи с технической неисправностью воздушного судна», - уточнили в прокуратуре.

В пресс-службе надзорного ведомства подчеркнули, что взяли на контроль соблюдение прав пассажиров «на получение комплекса услуг, предусмотренных федеральными авиационными правилами» в связи с задержкой рейса.

Ранее пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 совершил аварийную посадку в аэропорту Минеральных Вод после того, как экипаж столкнулся с неисправностью системы кондиционирования.