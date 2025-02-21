Поджегший релейный шкаф на железной дороге в Подмосковье получил 15 лет

В СК по Московской области заявили, что совершивший поджог релейного шкафа на железной дороге в Подмосковье, был приговорён к 15 годам лишения свободы.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление ведомства.

«Суд... приговорил виновного к 15 годам лишения свободы с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, оставшейся части наказания — в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на 1 год», — указали в СК.

По данным следователей, в январе 2024 года молодой человек, думая. что общается с девушкой в мессенджере, вступил в переписку украинскими спецслужбами, которые в итоге склонили его к преступлению. По заданию Киева он поджёг релейный шкаф и снял свои действия на видео.

Ранее в ФСБ России заявили, что суд приговорил к длительным срокам лишения свободы восемь россиян за совершение диверсий ради быстрого заработка, обещанного украинскими спецслужбами.