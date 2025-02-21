ФСБ сообщила о предотвращении терактов в шести регионах

ФСБ сообщила о предотвращении серии терактов и диверсий, которые планировали восемь граждан РФ по заданию украинских спецслужб. Задержанные, жители шести регионов страны, поджигали объекты транспортной инфраструктуры и волонтерских организаций, а также готовили атаки на военные объекты. Они стали фигурантами уголовных дел и по приговорам судов получили от 16 до 22 лет лишения свободы, уточнили в ведомстве.

По данным ФСБ, для вовлечения граждан в диверсионно-террористическую деятельность украинские кураторы использовали мессенджеры, в том числе Telegram, а также различные интернет-площадки, где размещались объявления о так называемом быстром заработке.