ФСБ выявила канал нелегальной миграции в Новосибирске

В Новосибирске сотрудники ФСБ накрыли канал нелегальной миграции из стран ближнего зарубежья. Об этом пишет РБК.

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Силовики задержали семейную пару, которая жила в Новосибирске по трудовому патенту. Выяснилось, что подозреваемые для получения гражданства себе и своим детям организовали фиктивное отцовство своему новорожденному ребенку.

В итоге на пару возбудили уголовное дело за организацию незаконной миграции. Теперь семья находится под подпиской о невыезде.

Также в суде рассмотрят дело еще троих горожан, которых обвиняют в организации канала нелегальной миграции.

В начале февраля в Нижнем Новгороде сотрудники Федеральной службы безопасности задержали группировку, которая занималась организацией незаконной миграции. По данным ведомства, с февраля 2023 года злоумышленники помогли более 5 тыс. нелегальных мигрантов остаться на территории России.