Восемь россиян получили сроки за диверсии ради быстрого заработка

В Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России заявили, что суд приговорил к лишению свободы восемь россиян за совершение диверсий ради быстрого заработка, обещанного украинскими спецслужбами.

Как пишет РИА Новости, по данным ведомства, россиян приговорили к лишению свободы на сроки от 16 до 22 лет с отбыванием части наказания в тюрьме.

Уточняется, что украинские спецслужбы завербовали россиян через мессенджеры и различные открытые интернет-площадки с объявлениями о быстром заработке.

«На территориях Челябинской, Оренбургской, Курской, Кемеровской, Белгородской областей и Краснодарского края выявлена и пресечена деятельность восьми граждан России... осуществили поджоги объектов транспортной инфраструктуры, волонтёрских организаций, а также планировали совершение террористических актов... за минимальное вознаграждение», — рассказали в ФСБ.

Уточняется, что всем задержанным от 20 до 30 лет.

Ранее ФСБ задержала россиянина, готовившего диверсию на железнодорожном объекте в Сочи.