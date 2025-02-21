Бастрыкин потребовал доклад о расследовании убийства бойца СВО в Армавире

Председатель СК России Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования уголовного дела, возбужденного после убийства ветерана СВО в Армавире Краснодарского края.

Об этом говорится в Telegram ведомства.

«Главой ведомства дано поручение... доложить о ходе расследования уголовного дела, установленных обстоятельствах и по доводам опубликованных в медиапространстве материалов», — отмечается в заявлении.

Отмечается, что, согласно указанным в соцсетях предположениям, не все виновные в преступлении установлены и задержаны, а привлекаемые к ответственности лица могут получить условное наказание.

Ранее председатель ЛДПР Леонид Слуцкий заявил о намерении отправить в СК России обращение с просьбой принять исчерпывающие меры для расследования убийства ветерана СВО Олега Рябчикова в Армавире.