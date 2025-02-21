Активы одного из крупнейших производителей свинца арестовали

Дальнегорский районный суд в середине февраля наложил арест на горно-металлургический комплекс «Дальполиметалл», который расположен в Дальнегорске в Приморском крае. Об этом сообщает РБК.

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Отмечается, что обеспечительные меры наложили в рамках процесса, который начался 17 февраля. В качестве ответчиков в нем указаны Chanam Limited, Mimoro Constructions Ltd, Wanester Management Limited, зарегистрированные на Кипре, и бизнесмен Эдуард Янаков.

Истцом в деле выступает Генеральная прокуратура, а в качестве третьих лиц — департамент по недропользованию по Дальневосточному федеральному округу (ДФО) и Росимущество.

Ранее стало известно, что российские суды за прошлый год обратили в доход государства движимого и недвижимого имущества на сумму более 450 миллионов рублей.