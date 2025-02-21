Слуцкий обратится в СК по делу об убийстве ветерана СВО Рябчикова на Кубани

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий направит обращение в Следственный комитет России, в котором попросит принять меры по делу об убийстве ветерана специальной военной операции (СВО) Олега Рябчикова в Армавире. Об этом он сообщил РИА Новости.

Депутат уточнил, что инцидент произошел в июле прошлого года. По его словам, Рябчиков был убит группой мигрантов во время прохождения реабилитации после ранения. Слуцкий утверждает, что нападавший смог скрыться благодаря помощи знакомого из правоохранительных органов.

"Обязательно добьемся, чтобы следователь ОМВД, который укрывал убийцу героя СВО Олега Рябчикова и всячески мешал следствию, чтобы этот предатель был наказан по всей строгости закона. Справедливую кару должны понести все преступники", — сказал лидер ЛДПР.

В октябре прошлого года в подмосковной деревне Меленки неизвестный расстрелял вернувшегося с СВО замкомандира воинской части Никиту Кленкова. По данным СК, киллер был на машине и поджидал жертву на грунтовой дороге, а когда военнослужащий подъехал — выстрелил в окно водительской двери и скрылся. Подробности — в материале "Газеты.Ru".