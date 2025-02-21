В Москве четырех студентов из КНР обвинили в похищении соотечественника

Четверым студентам из Китая, обучающимся на втором курсе Московского государственного университета (МГУ) имени М.В. Ломоносова, предъявлены обвинения в похищении их соотечественника с целью вымогательства.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы уголовного дела. Дело было возбуждено по статьям Уголовного кодекса России "Похищение человека группой лиц по предварительному сговору" и "Вымогательство в целях получения имущества в особо крупном размере". Студенты находятся под арестом. Потерпевшим является гражданин Китая, который проживает в России.

У одного из обвиняемых он взял в долг крупную сумму, но не вернул. Фигуранты дела хотели вернуть деньги с помощью похищения и применения силы. Своего соотечественника они удерживали в помещении бани и применяли против него насилие, требуя деньги в обмен на освобождение, говорится в публикации. До этого сообщалось, что в Челябинске мигрантов подозревают в похищении молодого человека.