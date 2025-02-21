Суд арестовал активы горно-металлургического комплекса "Дальполиметалл"

Дальнегорский районный суд наложил арест на горно-металлургический комплекс (ГМК) "Дальполиметалл" в Приморском крае. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Федеральной службы судебных приставов.

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Согласно материалам судебного разбирательства, арест был наложен в рамках процесса, начавшегося 17 февраля. В качестве ответчиков в нем числятся компании Chanam Limited, Mimoro Constructions Ltd, Wanester Management Limited и бизнесмен Эдуард Янаков. Истцом же указана Генпрокуратура. В мае 2024 года губернатор Приморского края Олег Кожемяко допустил, что ГМК "Дальполиметалл" может быть возвращен в государственную собственность. "Дальполиметалл" — горнодобывающее предприятие, занимающееся выпуском свинцовых и цинковых концентратов.

Оно является одним из крупнейших производителей свинца в стране. По состоянию на 2023 год, ГМК добыл 791,8 тысяччи тонн руды. В конце января Арбитражный суд Московской области удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры России и арестовал собственность ГК "Домодедово", а также акции владельцев группы. В прокуратуре считают, что действия собственников привели к тому, что "Домодедово" оказалось под влиянием иностранных лиц.