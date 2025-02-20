На парковках в пригороде Тель-Авива взорвались три автобуса. Об этом сообщает The Times of Israel.

Инциденты произошли в Бат-Яме и Холоне. В первом городе взорвались два пустых автобуса на двух разных парковках, находящихся недалеко друг от друга. Взрывы прозвучали с разницей в несколько минут.

«Каким-то чудом автобусы прибыли на стоянки за мгновение до взрыва», — сообщили в муниципалитете Бат-Яма, отметив, что медицинская помощь понадобилась только 37-летнему водителю, который страдает тревогой, никто не получил телесных повреждений.

Еще один автобус взорвался на парковке в Холоне. Там также никто не пострадал, однако данный инцидент усилил подозрения, что происходящее является скоординированной попыткой теракта. В связи с этим проводятся обыски в других автобусах агломерации Гуш-Дан, обнаружены еще два неразорвавшихся устройства.