В Екатеринбурге подростку сломали нос во время драки в школе

В Екатеринбурге драка подростков в школе закончилась сломанным носом. Об этом сообщает агентство Ura.ru. Инцидент произошел в школе N142, расположенной на улице Ленина. Двое учащихся восьмого класса устроили драку в классе во время перемены. Что стало причиной конфликта, не уточняется. Их разняли очевидцы. В результате один из школьников получил перелом носа, а второй ушибы. Место, где дрались подростки, оказалось залито кровью. Вскоре случившемся заинтересовались в правоохранительных органах. Сообщается, что на данный момент конфликт школьников полностью исчерпан, родители подростков не стали предъявлять претензий. Сотрудники ПДН планируют организовать в классе, где все случилось, профилактическую работу, чтобы не допустить подобных происшествий в будущем.

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