Возлюбленный с сайта знакомств заставил женщину продать машину и отдать ему деньги

В Магнитогорске задержан мошенник, который выманил у знакомой деньги под предлогом покупки ей нового автомобиля. Об этом сообщает областное управление МВД.

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42-летняя горожанка познакомилась в сети с мужчиной, новый знакомый оказывал ей знаки внимания и приглашал на свидании. Спустя некоторое время возлюбленный предложил потерпевшей продать ее старый автомобиль, мужчина пообещал добавить недостающие средства на покупку новой машины из личных сбережений.

Потерпевшая продала старое авто за 640 тысяч рублей и передала знакомому деньги, после чего он перестал выходить на связь. Злоумышленника задержали, им оказался ранее судимый 31-летний житель Магнитогорска. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, следователи устанавливают причастность мужчины к совершению аналогичных преступлений.

До этого сообщалось, что виртуальный ухажер Даниэл украл у пенсионерки 2,5 млн рублей. 64-летняя пенсионерка познакомилась в сети с иностранцем и несколько недель посылала ему деньги. В течение месяца пожилая женщина переводила различные суммы, занимала деньги у знакомых и оформила кредит на 350 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.