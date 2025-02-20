СК завел дело о разжигании ненависти к проживающим в Абхазии россиянам

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту разжигания ненависти и вражды к проживающим в Абхазии гражданам РФ разных национальностей. Об этом журналистам сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"В Главном следственном управлении СК РФ возбуждено уголовное дело о разжигании ненависти и вражды с угрозой применения насилия в отношении проживающих в Республике Абхазия армян, русских и абхазов, имеющих гражданство Российской Федерации (п. "а" ч. 2 ст. 282 УК РФ)", - сказала она.

Российское следствие установило, что не позднее 16 февраля отдельные лица, используя интернет, публично призывали к преследованию граждан упомянутых национальностей.

"Призывы содержат высказывания, обосновывающие и утверждающие необходимость массовых репрессий, совершения иных противоправных действий, в том числе применения насилия, в отношении представителей армянской нации. Исследуются и другие эпизоды", - сообщила Петренко, отметив, что на причастность к этому преступлению следователи проверяют Энвера Бганбы, Юрия Ванабы, Дмитрия Ардзинбы, Геннадия Айбы, Гочи Пилии, Масика Шакрыла и других лиц.

Ранее Петренко пояснила, что согласно положениям УК РФ иностранные граждане, совершившие преступление вне пределов Российской Федерации, подлежат уголовной ответственности по нормам российского законодательства в случае, если преступление направлено против гражданина Российской Федерации.