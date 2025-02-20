На Кубани в результате падения обломков БПЛА повреждены несколько хозпостроек

Несколько хозяйственных построек в частном секторе в Славянске-на-Кубани Краснодарского края получили повреждения из-за падения обломков беспилотников. Об этом сообщили в оперштабе региона, передает ТАСС.

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"В Славянске-на-Кубани обломки беспилотного летательного аппарата редили несколько строений в частном секторе. В одном случае повреждены хозяйственные постройки. В другом - кровля частного дома", - сказали там.

По предварительным данным, в результате этих инцидентов никто не пострадал, на месте работают специальные службы.

"В Славянске-на-Кубани продолжает действовать режим локальной ЧС, специальные комиссии оценят ущерб, чтобы оказать жителям помощь в восстановлении имущества", - добавили власти.

20 февраля в Динском районе Краснодарского края обломки беспилотного летательного аппарата упали на электроподстанцию.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России "будет увеличиваться".