МВД объявило в розыск колумниста Deutsche Welle Преображенского

Политолог и колумнист телерадиовещательной корпорации Deutsche Welle (признана в РФ СМИ-иноагентом) Иван Преображенский (признан иноагентом) объявлен в розыск по уголовной статье. Это следует из базы розыска МВД России.

"Преображенский Иван Сергеевич. 11 апреля 1981 года рождения. Разыскивается по статье УК", - сказано в базе.

По какой статье ведется розыск, в базе не сообщается.

Минюст включил Преображенского в реестр иноагентов в мае 2023 году. В ведомстве отмечали, что он включен в список за поддержку Украины, распространение материалов иноагентов и негативной информации о российских властях.