В Ставрополе закрыли аэропорт после авиаинцидента

Аэропорт Ставрополь временно закрыли из-за необходимости эвакуации вертолета санитарной авиации после аварийной посадки. Об этом в своем Telegram-канале сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

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"Аэропорт Ставрополь временно закрыт из-за необходимости эвакуации вертолета с летного поля", - говорится в сообщении.

Кореняко отметил, что Росавиация классифицировала событие как серьезный авиационный инцидент, ведется расследование.

В четверг, 20 февраля, вертолет санитарной авиации "Ансат" в Ставрополе совершил аварийную посадку. Воздушное судно частично потеряло управляемость. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что на борту были два медика и два пилота. Пилоту потребовалось 10 попыток, прежде чем посадил машину на специально подготовленную пену. К моменту посадки на месте уже дежурили бригады скорой помощи. По предварительной информации, никто не пострадал.