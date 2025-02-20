В Петербурге арестовали Кулибабу по новому обвинению в убийстве 90-х

Октябрьский суд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения в виде заключения под стражу бывшему президенту Федерации вольной борьбы города Владимиру Кулибабе, который проходит подсудимым по делу о бандитизме, двойном убийстве и покушении в 1993 году и накануне получил обвинение в еще одном убийстве 1995 года. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

"Октябрьский районный суд г. Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Владимира Кулибабы, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 17, п. "а", "н" ст. 102 УК РСФСР (в ред. закона РФ от 29.04.1993 №4901-1; организация убийства при отягчающих обстоятельствах, из корыстных побуждений, совершенная по предварительному сговору группой лиц). Срок меры - по 19 марта", - говорится в сообщении.

Уточняется, что сам фигурант не признает вины. Заседание суда прошло в закрытом режиме.

По версии следствия, Кулибаба и входивший с июля 1993 года в его банду Дмитрий Скворцов вступили в преступный сговор, решив убить Боброва из-за личных неприязненных отношений с ним. В качестве пособника Кулибаба привлек знакомого Боброва, не являвшегося членом банды, с которым у того были доверительные отношения. Скворцов же по указанию Кулибабы за денежное вознаграждение в размере 2 тыс. долларов США нанял непосредственного исполнителя убийства из числа участников банды, которого они обеспечили оружием - пистолетом системы Токарева с глушителем.

14 марта 1995 года пособник, как считают следователи, привез киллера на автомобиле к дому на проспекте Славы и обеспечил его проникновение в квартиру Боброва, используя доверие потерпевшего. В жилище убийца трижды выстрелил Боброву в голову, отчего тот умер на месте, а соучастники скрылись.

Как ранее сообщили в СК, исполнитель убийства умер в 2003 году, в отношении пособника вынесен обвинительный приговор, а Скворцов в настоящее время находится в розыске.

Об уголовном преследовании Кулибабы

Фактически Кулибаба находится в СИЗО с декабря 2021 года. Тогда он был задержан по обвинению в организации убийства участника преступной группировки Константина Яковлева (известен как Костя Могила) Игоря Савина и его охранника, а также покушения на второго телохранителя - им был упомянутый Скворцов - на почве передела криминальных сфер влияния в 1993 году. Были также арестованы предполагаемые соучастники Кулибабы - Анатолий Мотыль и Владимир Карпинский, еще одному фигуранту Марату Аристову - по версии следствия, исполнителю преступлений - обвинение предъявили заочно, он был объявлен в розыск.

14 февраля присяжные в Санкт-Петербургском городском суде вынесли вердикт в отношении подсудимых, признав доказанной вину Кулибабы в руководстве бандой, организации убийства и покушения, Мотыля - в участии в банде и пособничестве в убийстве и покушении, Карпинского - только в участии в банде.

Обвинение полагает, что все трое с начала 1990-х также входили в ОПГ Яковлева, а после убийства последнего 25 мая 2003 года в Москве Кулибаба единолично возглавил банду, которая продолжала действовать вплоть до декабря 2021 года, совершая различные преступления в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Своей вины в преступлениях фигуранты не признали, адвокаты в процессе также настаивали на их невиновности. Мотыль в настоящее время находится под подпиской о невыезде, Карпинского после вердикта присяжных суд перевел из-под стражи под домашний арест.

Кулибаба известен в том числе как спортивный функционер. Помимо работы в Федерации вольной борьбы Санкт-Петербурга, в 2000-е годы он занимал должность помощника председателя Олимпийского комитета России. В начале 2010-х обвинялся в организации заказного убийства предпринимателя Вадима Чечеля, совершенного в 2008 году, однако был оправдан в 2012 году присяжными.