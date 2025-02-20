Работника военкомата в Петербурге арестовали за взятки с контрактников

Правоохранители в Северной столице заподозрили сотрудника военкомата в том, что он помогал контрактникам оставаться в тылу. В объединенной пресс-службе судов Петербурга отметили, что за это он получал деньги.

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«18.02.2025 Паламарчук был задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, в тот же день ему было предъявлено обвинение. Вину не признал, просил избрать меру пресечения в виде домашнего ареста», – говорится в сообщении.

Правоохранители выяснили, что обвиняемый был начальников отделения подготовки и призыва граждан на военную службу. Однажды он предложил одному из контрактников за деньги остаться в тылу. За свои услуги он хотел получить 600 тыс. рублей. Также он получил деньги еще от пяти граждан. В общей сумме речь шла о сумме 2 219 000 рублей.

Ранее «ФедералПресс сообщал, что фигурант дела о взятках на 1,3 млн рублей в петербургском военкомате получил условный срок.