Вертолет санавиации успешно сел в Ставрополе

Вертолет санитарной авиации благополучно сел в аэропорту Ставрополя, никто не пострадал. Об этом РИА Новости сообщили в экстренных службах.

Отмечается, что вертолет совершил посадку на снежную поверхность. На борту находились два члена экипажа и двое медиков.

«Сел без последствий, пострадавших нет», — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Ставрополя готовится выполнить аварийную посадку вертолет санавиации. Он кружил над аэропортом, вырабатывая топливо. Указывалось, что у судна «серьезные проблемы с винтом» и оно частично потеряло управляемость.